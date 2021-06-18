Спрос на лизинг растет

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Средняя сумма лизинга на приобретение легкового автомобиля в первом квартале в Балтийских странах наиболее интенсивно росла в Литве – данные банка Swedbank свидетельствуют о том, что жители Литвы при покупке автомобиля в лизинг в среднем берут в кредит 18,8 тыс. евро, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает BNS.

Между тем жители Эстонии при покупке автомобиля в лизинг заимствуют 17,2 тыс. (на 5% больше), а жители Латвии – 16,8 тыс. (на 3% больше), сообщил Swedbank.