Спрос на лизинг растет

Средняя сумма лизинга на приобретение легкового автомобиля в первом квартале в Балтийских странах наиболее интенсивно росла в Литве – данные банка Swedbank свидетельствуют о том, что жители Литвы при покупке автомобиля в лизинг в среднем берут в кредит 18,8 тыс. евро, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает BNS.
Между тем жители Эстонии при покупке автомобиля в лизинг заимствуют 17,2 тыс. (на 5% больше), а жители Латвии – 16,8 тыс. (на 3% больше), сообщил Swedbank.
«Несмотря на строгие карантинные ограничения, в первом квартале этого года во всех трех Балтийских странах мы фиксировали рост объемов лизинга», – отметил в пресс-релизе директор Департамента финансирования потребительских кредитов и автомобилей Swedbank Томас Пуликас.
По его словам, это свидетельствует о том, что во время пандемии неопределенность не охладила ожиданий населения, жители чувствовали себя достаточно уверенно в вопросе доходов длительного периода.
Данные Swedbank говорят о том, что в первом квартале жители Литвы приобретали в лизинг на 29% автомобилей больше, чем за тот же период 2020 года. Между тем в Эстонии и Латвии рост соответственно составлял 24 и 6%.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ