Среди 28 новых смертей коронавируса в Литве – человек моложе 40 лет

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Среди новых 28 смертей от коронавируса в Литве есть и человек моложе 40 лет, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Как сообщила BNS представитель НЦОЗ по связям с общественностью Юстина Петравичене, у скончавшегося не было хронических заболеваний, они принадлежал к возрастной группе 30–39 лет, был жителем Шяуляйского округа.

По утверждению Ю. Петравичене, за исключением этой смерти в Шяуляйском округе, у всех прочих лиц были хронические и сопутствующие заболевания.