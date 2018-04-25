Среди 28 новых смертей коронавируса в Литве – человек моложе 40 лет

Среди новых 28 смертей от коронавируса в Литве есть и человек моложе 40 лет, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Как сообщила BNS представитель НЦОЗ по связям с общественностью Юстина Петравичене, у скончавшегося не было хронических заболеваний, они принадлежал к возрастной группе 30–39 лет, был жителем Шяуляйского округа.
По утверждению Ю. Петравичене, за исключением этой смерти в Шяуляйском округе, у всех прочих лиц были хронические и сопутствующие заболевания.
Кроме того, за минувшие сутки были зарегистрированы и 28 смертельных исходов среди зараженных по иным, чем вирус, причинам.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 64 тыс. 621 заражение коронавирусом. Все еще больны 38 тыс. 514 человек, 25 тыс. 278 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 547 человек, по иным причинам умерли 282 зараженных.