Среди Балтийских стран наибольшим был рост экспорта в Литве

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За десять месяцев этого года среди Балтийских стран экспорт в наибольшей степени вырос в Литве, сообщил Евростат.

В январе-октября экспорт Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличился на 6% до 24,7 млрд евро, экспорт Латвии вырос на – 1% до 11,4 млрд евро, а Эстонии – на 1% до 12,1 млрд евро, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы Евросоюза.

Импорт Литвы в этом году вырос на 4% до 26,7 млрд евро, Латвии – сократился на 1% до 13,8 млрд евро, а Эстонии не изменился и составил 13,5 млрд евро.

Дефицит внешней торговли Литвы составил 2 млрд евро, Латвии – 2,4 млрд евро, Эстонии – 1,4 млрд евро.