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Среди кандидатов на нацпремии в области культуры – А. Григорян, А. Пуйпа

Фото BFL/Грета Скарайтене

В кандидаты на получение Литовской национальной премии в области культуры и искусства отобраны 12 претендентов среди них – оперная солистка Асмик Григорян, кинорежиссер Альгимантас Пуйпа, авторы литовского павильона на Венецианской бьеннале Ругиле Барзджюкайте и Лина Лапелите. 

В пятницу министерство культуры сообщило, что на престижную премию также претендует искусствовед Гедре Янкявичюте, композитор Зита Бружайте, кинорежиссер Гедре Бейнорюте, актеры Виктория Куодите и Дайнюс Свободнас, певцы Генрикас Черапас и Константинас Еугениюс Шатунас, оперный солист Эдгарас Монтвидас и пистаель Саулюс Шальтянис. 

Nuotrauka BFL/Irmantas Gelunas/

Комиссия премии отобрала этих кандидатов из 40 предложенных общественностью. Шестнадцатого декабря из 12 претендентов комиссия отберет шесть лауреатов премии, которые будут названы на пресс-конференции в министерстве культуры. 

Размер Национальной премии в области культуры и искусства  составляет 800 базовых социальных выплат — 30,4 тыс. евро.

Премии вручаются по случаю Дня восстановления независимости Литвы. 

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