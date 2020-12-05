Среди крупнейших 50 компаний Балтийских стран — 30 из Литвы

В новейшем рейтинге крупнейших компаний Балтийских стран есть 30 литовских компаний, между тем, латвийских и эстонских в нем – по десять, свидетельствует обозрение. В прошлом году литовские компании отличились интенсивным ростом и большей прибыльностью.
В составленном в прошлом году рейтинге 29 литовских компаний, 13- латвийских и семь — эстонских, сообщила компания по управлению рисками Coface, составившая рейтинг.
На первом месте списка – литовская Vilniaus prekyba (в прошлом году была второй), далее следуют Orlen Lietuva (в прошлом году – первая), Maxima grupe (третья). На пятом месте находится Maxima LT, на седьмом – ME Investicija, на восьмом – Sanitex, на девятом – Ignitis grupe.
Из латвийских компаний в первую десятку попали Uralkali Trading (на четвертом месте) и Elko grupa (на шестом), а из эстонских – Eesti Energia (на десятом).
При оценке общего рейтинга каждой крупнейших компаний страны, самую высшую оценку (A2) традиционно получила Эстония, а Литве и Латвии досталась оценка A3.
Coface проанализировала финансовые результаты компаний за 2019 год, годовая выручка которых составляет 300 млн евро и более.