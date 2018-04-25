Среди новых случаев коронавируса – вильнюсские медики, водитель автобуса

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Из 14-ти новых подтвержденных случаев коронавируса в Литве двенадцать выявлены в Вильнюсском округе, сообщили в среду специалисты в сфере здравоохранения.

Вирус продолжает распространяться в известных очагах в учреждениях здравоохранения и опеки, болезнь также подтверждена у водителя маршрутного автобуса и работника Вильнюсской клиники «Сантарос».

Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила, что пять новых случаев связаны с Вильнюсской клинической городской больницей.

«Пять лиц, связанных с Вильнюсской городской клинической больницей: два работника Вильнюсской городской клинической больницы, одно лицо, близкое к работнику этого учреждения, одно лицо, выписанное из этой больницы, которое заболело после выписки, и один близкий родственник выписанного лица», – заявила Р. Лингене на пресс-конференции ув среду.

Инфекция также подтверждена у постояльца Антавиляйского дома престарелых, работника реабилитационного центра Pusyno kelias, у жителя общежития на столичной улице Пергалес, у работника Клиники «Сантарос», работающего в отделении COVID-19, у водителя автобуса вильнюсского маршрута номер 53.

Инфекция также подтверждена у человека, вернувшегося в Клайпеду из Швеции и молодого жителя Каунаса, обстоятельства заражения которого не ясны, поскольку он не путешествовал и у него не было контакта с известными очагами. Данных об оставшихся двух случаях пока нет.

В Литве от COVID-19 скончались 54 человека. В больницах на лечении находятся сто зараженных.