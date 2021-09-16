Среди советников И. Шимоните – бывший глава ЦБ В. Василяускас

«Мы прекрасно видим пример того же Национального центра общественного здоровья, и других ведомств, у которых нет главы, и они остались без главы не потому, что кто-то припас какое-то место для кого-то, а потому, что госслужбе все сложнее и сложнее привлекать компетентных руководителей, и это очень важная проблема», – сказала премьер в сейме.

Она также сообщила, что правительство планирует представить сейму предложения о том, «как, на самом деле, можно создать хотя бы сопоставимые условия с частными бизнесом, и особенно – с находящимися в госуправлении компаниями».

Пресс-служба правительства сообщила о назначении В. Василяускас в среду.

48-летний юрист В. Василяускас до апреля этого года в течение двух сроков полномочий возглавлял Банк Литвы, в последнее время он был членом управляющего правления Европейского Центробанка. До этого он возглавлял избирательный штаб Дали Грибаускайте на президентских выборах, ранее занимал должность вице-министра финансов. Во время подготовки Литвы к членству в ЕС отвечал за согласование национального законодательства с правовыми актами ЕС.