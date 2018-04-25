Средний класс: проблемы и сомнения

По сравнению с прошлым годом распределение населения по социальным классам остается практически идентичным. Уже несколько лет подряд к элите себя относят 1% респондентов, почти десятая часть по доходам считают себя выше среднего класса (+1 процент с 2019 года), 59 процентов — средним классом (+ 1%), четверть (-2%) — ниже среднего класса и 6% относятся к бедным (-1 процент).

«Отрадно, что, несмотря на пандемию и ее последствия для финансов населения, оценки населения остались стабильными. Так что можно сказать, что живем так же, как и в 2019 году. Правда, если сравнивать с данными 2018 года, изменение будет более значительным. Два года назад средний класс был даже на 24 процентных пункта меньше, и больше людей считали себя представителями ниже среднего класса», — комментирует Юрате Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank.

По ее словам, определения среднего класса разнообразны, но обычно в него входят люди, которые зарабатывают достаточно, чтобы им не приходилось думать об удовлетворении повседневных потребностей. Эта группа может позволить себе отпуск за границу один раз в год или чаще, ужин в ресторане, но на покупку более дорогой вещи им придется дополнительно откладывать.

«По результатам опроса, 6 из 10 респондентов сказали, что у них достаточно денег на самые важные нужды, но для покупки более дорогой вещи им нужно экономить», — говорит Ю. Цвиликене.

В будущее — с пессимизмом

Хотя большинство населения относит себя к среднему классу, жители не удовлетворены получаемым доходом — в среднем они оценивают его на 5,5 из 10 возможных. Этот показатель даже ниже, чем в прошлом году, когда респонденты оценили свое материальное положение на 5,7 балла.

«Можно предположить, что на более пессимистическую оценку повлияла пандемия, которая снизила доходы части населения, и они могли столкнуться с финансовыми проблемами. Пессимизм проявляется и в оценке перспектив на будущее — 62 % населения считает, что доход их домохозяйств не изменится в ближайшие годы, 11 % утверждают, что снизится. Лишь пятая часть населения ожидает роста доходов в ближайшем будущем», — говорит Ю. Цвиликене.

Респонденты не склонны оптимистично оценивать перспективы экономического положения страны в ближайшие годы: 4 из 10 респондентов говорят, что экономическая ситуация несколько или даже значительно ухудшится, столько же опрошенных считают, что она не изменится, и только около 20% ожидает улучшения.

«Исследование также показало, что, для того чтобы жить достойно, населению потребуется в среднем на 61 % более высокий доход. Интересно, что, хотя распределение населения по социальным классам остается почти таким же, ожидания уже ниже, чем в прошлом году, когда жители желали, чтобы их доход был на 72% выше», — говорит представитель Swedbank.

По словам Ю. Цвиликене, снижение ожиданий могло быть вызвано как быстрорастущими зарплатами, так и пандемией, из-за которой жители отказались от ненужных расходов и скорректировали свои основные потребности.

По результатам исследования, 6 процентов оценивают свое материальное положение на 9 и 10 баллов — они полностью довольны своим доходом. Обычно это представители группы с высшим образованием и наибольшим доходом.

Вместо путешествий — инвестиции в домашнее хозяйство

Неожиданно получив 10 тысяч евро незапланированного дохода, половина населения, а это вдвое меньше, чем в прошлом году, потратили бы деньги на путешествия. Согласно исследованию, из-за ограничений, связанных с пандемией, люди меняют свои приоритеты и в настоящее время тратят больше денег на ремонт своих домов — почти треть респондентов.

Пандемия не повлияла на отношение населения к накоплению средств для детей. Как и годом ранее, 83 % населения страны в настоящее время откладывает или планирует начать откладывать средства для будущего детей.

Средний класс в Литве: кто попадает в эту группу

Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития, к среднему классу относятся жители, получающие от 75% до 200 % среднего (медианного) национального дохода. В Литве к этой группе относятся граждане, зарабатывающие от 819 до 2184 евро до уплаты налогов.

«Согласно этому определению, 57% населения Литвы можно отнести к среднему классу — это почти столько, сколько жителей в настоящее время причисляют себя к среднему классу. Правда, средний класс сократился за год примерно на один процентный пункт», — комментирует Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank.

По его словам, большая часть среднего класса страны «перешла» в разряд высокодоходных. Между тем уменьшилась доля населения с низким доходом, т.е. получающего 75% от средней заработной платы.

«Наиболее пострадали от пандемии люди, имеющие доход ниже среднего, – именно они с большей вероятностью пополнили ряды безработных», — говорит Н. Мачюлис.

Тем не менее, экономист отмечает, что средний класс населения определяется не только доходом, но также наличием имущества, финансовыми обязательствами и образом жизни.

По словам Н. Мачюлиса, средний класс в Литве силен и по такому показателю, как посещаемость культурных мероприятий, — по этому показателю жители Литвы занимают третье место в ЕС. Однако по физической активности, которая больше характерна для среднего класса, литовцы выделяются в негативном смысле. 39 % представителей среднего класса в Литве вообще не занимаются спортом, тогда как, для сравнения, доля не занимающихся спортом в Швеции составляет лишь 15 процентов.

«В этом году с 29% до 34% увеличилась доля населения, имеющего финансовые активы на сумму более 2000 евро. Мы также видим, что в прошлом году рекордное количество жителей — 47% отдыхали за границей. Это более чем вдвое выше, чем десять лет назад, когда такая ​​возможность была только у каждого пятого жителя. Во время пандемии статистика путешествий, конечно, будет намного хуже, но не из-за недостатка финансов», — говорит Н. Мачюлис.

В сентябре 2020 года исследовательской компанией Spinter tyrimai по заказу Swedbank был проведен репрезентативный опрос жителей страны об их финансовом положении.