Средний показатель слаженности развития деятельности банков Литвы низкий – опрос

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Средний показатель слаженности развития деятельности крупнейших банков Литвы, оказывающих розничные услуги, является низким – по десятибалльной системе Литва получила шесть баллов, свидетельствует опрос, впервые проведенный Потребительским альянсом.

Вице-президент альянса и член Комитета по социальным делам и европейской экономики Кестутис Купшис утверждает, что лучший результат из шести оценённых банков продемонстрировали Swedbank и SEB.

«Очевидно, что им (банкам – BNS) стоит подтянуться, поскольку у нас сейчас нет, на кого ровняться вообще. Нет банка, который бы продемонстрировал стопроцентный результат, который бы показал 10 баллов», – заявил К. Купшис на пресс-конференции.

По его словам, например, в Норвегии, есть банки, которые соблюдают почти всю политику стабильности.

«Мы хотим, чтобы банки были и прозрачными, и ответственными, и открыто заявляли, что они делают, чтобы не бояться показать и сои определённые трудности переходного периода», – сказал он.

Пять аспектов, по которым оцениваются банки, были права человека, климатические изменения, равенство полов, права работников, воздействие на природу.

Высший общий балл получил Swedbank (6,24), на втором месте оказался – SEB (5,76), на третьем – Siauliu bankas (0,36), на четвертом – Luminor (0,14). Банки Medicinos bankas и Citadele не набрали баллов.

Авторы исследования рекомендуют реализацию экологических, социальных и управленческих факторов в широком масштабе во всей банковской системе.