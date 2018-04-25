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TOP,Новости,Общество,Экономика

Средняя зарплата женщин в Литве по-прежнему отстает от мужчин

Фото pixabay.com

Как сообщает Департамент статистики Литвы, начисленная заработная плата (брутто) мужчин в третьем квартале этого года превысила трудовой доход женщин на 177,6 евро.

Средняя начисленная заработная плата женщин во всех отраслях экономики, исключая индивидуальных предпринимателей, в первом квартале составила 88,5% зарплаты мужчин, а выплаченная на руки (нетто) заработная плата составила 89,7%.

Согласно статистическим данным, в третьем квартале средняя начисленная заработная плата в Литве (без учёта индивидуальных предпринимателей) у женщин составляла 1365,7 евро, у мужчин — 1443,3 евро, а выплаченная заработная плата — 877,4 евро и 978,1 евро соответственно.

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