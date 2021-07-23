Средства – на восстановление горы Гядиминаса

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Правительство Литвы выделило 514,9 миллиона евро на восстановление горы Гядиминаса в Вильнюсе, сообщает BNS.

Деньги из государственного резерва выделяются Национальному музею Литвы для ликвидации последствий экстремальной ситуации государственного уровня.

Состояние горы Гедиминаса вызывало обеспокоенность после нескольких оползней в 2016 году, а в конце 2017 года было объявлено чрезвычайное положение. За это время был обработан северо-западный склон горы, установлена ​​система отвода воды, но состояние юго-восточного склона остается критическим, и существует угроза новых оползней.

По данным музея, после применения временных мер и относительно благоприятных климатических условий с ноября 2017 года новых оползней не произошло, а предыдущие не расширились, в целом состояние горы существенно не изменилось с весны 2018 года.

Геологические изыскания, позволившие принять решение о дальнейшем долгосрочном управлении горой Гядиминаса, длившиеся год, завершились в октябре прошлого года, до этого более детальные исследования проводились почти полвека назад — в 1973 году. Исследования показали, что основная проблема на горе — это вода и неустойчивый грунт, насыпанный 30 лет назад. Работы по восстановлению горы Гядиминаса планируется завершить в конце 2022 года.

В связи с критическим состоянием и ремонтными работами гора на некоторое время закрыта для посетителей, в настоящее время к ней можно пройти по тропе со стороны Вильнюса, а также есть фуникулер.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ