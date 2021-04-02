Средства от Еврокомиссии на борьбу с безработицей

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В марте Литва получила второй кредитный транш от Еврокомиссии в размере 302 млн евро в рамках SURE для смягчения экономических последствий в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. Финансовый инструмент SURE направлен на оказание поддержки государствам – членам ЕС, пострадавшим от пандемии.

Эта поддержка используется для финансирования мер по сохранению рабочих мест. Всего Литве было выделено 602,31 млн евро.

Литва подала заявку на получение кредита в рамках меры SURE 7 августа прошлого года. Литовская заявка включает четыре меры, общая сумма которых составляет 602 млн евро: субсидия работодателям на выплату зарплат во время простоев (134 млн евро); субсидия работодателям на зарплаты после простоя (355 млн евро); пособия для самозанятых (94,5 млн евро); выплаты самозанятым фермерам (19,2 млн евро).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ