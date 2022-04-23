СРФП: из-за санкций ЕС для РФ и Беларуси в Литве заморожено около 24 млн евро

Фото из открытых источников

Из-за применяемых в Литве финансовых санкций Евросоюза, связанных с Россией и Беларусью, общая сумма замороженных средств составляет около 24 млн евро: 17,9 млн евро, 6,4 млн долларов и 3,8 млн российских рублей, сообщает литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

В Литве финансовые санкции ЕС из-за войны России в Украине применяются к шести юридическим лицам, имеющим счета в Литве, на основании связей через право или контроль собственности. Санкции применены из-за связей с Александром Нечаевым, Алексеем Мордашовым, Андреем Мельниченко, Андреем Гуриевым, Игорем Сечиным.

Из-за санкций ЕС в отношении России «заморожено» в целом 16,86 млн евро, почти 5,13 млн долларов США и 3,23 млн российских рублей.

Из-за санкций, применяемых к Беларуси, которые в Литве касаются трех юридических и одного физического лица в целом «заморожено» более 45,7 тыс. евро. Санкции применяются за связи с Александром Шакутиным.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено