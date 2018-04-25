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СРФП Литвы конфисковала химические смеси и прочие подделки на 2 млн евро

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В ходе досудебного расследования в Литве были обнаружены химические смеси неясного состава, и прочие подделки почти на 2 млн евро, сообщила Служба расследований финансовых преступлений (СРФП).  

Пока подозрения предъявлены одному лицу. 

СРФП подозревает, что группировка, действовавшая в Шяуляйском, Панявежском и Клайпедском регионах, осуществляла нелегальную торговлю продуктами для защиты растений, которые доставлялись из Китая, России, Украины и Польши.  

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По данным правоохраны, видно, что нелегальную торговлю подделками организовали лица, знакомые с агрономией, у которых ранее были связи с компаниями, занимающимися сельскохозяйственной деятельностью, торговлей продуктами для защиты растений. 

Вероятно, они приобретали фальшивую продукцию в больших объемах, а затем перефасовывали ее в меньшие емкости с этикетками и продавали своим клиентам. Нелегальная продукция имела свои цифровые обозначения. 

Во время обысков было обнаружено поддельной упакованной продукции, из учета стоимости оригинальной, более чем на 200 тыс. евро. С учетом смесей неясного химического происхождения, помеченной как мешки с наполнителем для кошачьего туалета, стоимость конфискованных веществ на рынке может достигать почти 2 млн евро. 

Основную часть упакованной продукции составляли гербициды, норма использования которых должна быть особо мала. Если бы эти средства использовались по 25 граммов на гектар площади, то только обнаруженной продукции хватило бы на 163 тыс. гектаров.

Некоторые эксперты по торговле сравнивают прибыльность от торговли нелегальными продуктами по защите растений к такой нелегальной деятельности как торговля наркотиками, оружием, людьми. 

По подсчетам СРФП, в год в Литве может быть реализовано нелегальных средств защиты растений почти на 40 млн евро. 

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