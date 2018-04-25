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TOP,Бизнес,Новости,Транспорт

СРФП: торговцы дорогими автомобилями могли не уплатить налогов на несколько миллионов евро

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщает о своих подозрениях, что торговцы дорогими автомобилями могли не заплатить налоги на несколько миллионов евро.

Клайпедское уездное управление СРФП провело 17 обысков в рамках расследования о вероятно обменном ведении учета и предоставлении недостоверных данных о доходах, четырем лицам предъявлены подозрения.

Во время расследования установлено, что два зарегистрированные в Шяуляй малых предприятия с середины 2018 года осуществляли торговлю дорогими подержанными автомобилями из-за рубежа. Сначала примерно в течение года деятельность осуществляло одно малое предприятие, потом, после его предположительно фиктивной продажи, аналогичную деятельность стало осуществлять другое малое предприятие.

Выручка обоих предприятий за два года составила около 13 млн евро.

Возглавлял эти предприятия и их фактическим директором был не раз судимый за разные преступления житель Шяуляй. Как сообщает СРФП, он трудоустроил директорами предприятий тоже не раз судимых лиц. Они в деятельности предприятий не участвовали.

Выяснилось, что фактический директор предприятий, вероятно стремясь повысить стоимость автомобилей и снизить сумму налога на добавленную стоимость (НДС) за них или избежать уплаты налога, привлек одного клайпедчанина и использовал в цепи сделок фиктивные счета-фактуры зарубежных компаний, указывал в них недостоверные данные о стоимости автомобилей и марже.

По этой причине в бюджет могло не поступить не менее 2 млн евро НДС и 1,5 млн евро налога на прибыль.

По данным СРФП, малые предприятия продали небольшую часть автомобилей разным физическим и юридическим лицам в Литве, а большую часть автомобилей реализовали физическим и юридическим лицам в Германии.

Автомобили доставлялись в Кпайпедский порт морскими контейнерами из Англии и США.

В ходе расследования была установлена еще одна зарегистрированная в Клайпеде компания, которая тоже с 2019 года занималась торговлей автомобилями из США, а ее выручка за семь месяцев составила 1,7 млн евро. Компания использовала в учете вероятно фиктивные счета-фактуры тех же зарубежных компаний, в которых тоже указаны недостоверные данные о стоимости автомобилей и марже. 

Во время расследования один человек задержан на двое суток, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения, ограничено право собственности на средства на банковских счетах, суммы которых достигают 280 тыс. евро, а также ограничено право собственности на акции одного предприятия, три автомобиля, стоимость которых может достигать примерно 60 тыс. евро, недвижимость подозреваемых.

Во время обысков изъяты важные документы, около 95 тыс. евро наличными. СРФП утверждает, что круг подозреваемых может расшириться, а ущерб — возрасти.

Самое строгое наказание по предъявленным обвинениями — лишение свободы на срок до восьми лет. Расследование возглавляет Клайпедская окружная прокуратура.

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