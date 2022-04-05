СРФП: в Литве по причине санкций ЕС к РФ уже «заморожено» почти 23 млн евро

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В связи с финансовыми санкциями Европейского Союза (ЕС) в отношении России уже «заморожено» около 22,6 млн. евро: из них 18,96 млн евро, почти 3,98 млн долларов США и более 3,2 млн российских рублей.

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы заявила, что за последнюю неделю сумма резко возросла, и было заморожено более 8,1 млн евро, 0,5 млн долларов США и почти 2,6 млн. российских рублей.

Кроме того, ограничен доступ к трем квартирам и одному земельному участку для трех лиц, попавших под санкции.

В Литве финансовые санкции, связанные с Россией, применяются к двум юридическим лицам, включенным в санкционный список, а также к семи юридическим и пяти физическим лицам, связанным через права собственности или контроля.

Кроме того, более 36 тысяч евро были «заморожены» на счетах трех юридических и одного физического лица из-за связей с белорусским режимом.

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