Сроки рассмотрения просьб об убежище намечается сократить до 10 дней — А. Билотайте

По словам А. Билотайте, сейчас рассмотрение просьб о предоставлении убежища затягивается, так как у задержанных на границе мигрантов нет документов, они сознательно не предоставляют информацию о стране происхождения.

Министр говорит, что по вопросу оптимизации процесса сейчас ведутся консультации с греческими должностными лицами, у которых есть опыт рассмотрения просьб об убежище, когда пять-шесть лет назад в этой стране возник кризис с беженцами.

Она сообщила, что на этой неделе в Ирак и Турцию планируют отправиться литовские делегации, чтобы обсудить вопрос о возвращении нелегальных мигрантов, потому что приезжих именно оттуда больше всего.

«Есть такие мысли и доказательства, что такие центры регистрации иностранцев, как у нас, есть и в Беларуси, и этих людей из таких центров просто специально перемещают в Литву. У нас также есть информация о студентах, вероятно обучавшихся в Беларуси, их, видимо, тоже с применением определенных средств, перемещают в Литву. Это намеренные, хорошо организованные действия против Литвы», — сказала политик.

Нелегальная миграция на границе с Беларусью резко возросла в последние месяцы, а в последние дни пограничники фиксируют более чем по сто незаконных пересечений границы в сутки.

В Литву в этом году уже попало более 1200 нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока.