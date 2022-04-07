Сроки рассмотрения заявки Украины могут сократить — глава Европарламента

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Временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в Евросоюзе будут значительно меньшими, чем в других случаях. Для этого украинская сторона должна оперативно предоставит ответы на вопросник Еврокомиссии. Об этом сказала президент Европарламента Роберта Метсола, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 7 апреля.

«В Киеве я видела так много флагов ЕС… Для нас это момент, чтобы открыть наши объятия. Я говорила с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве о том, что они ждут список вопросов, который должен поступить сегодня-завтра. Они надеются, что смогут на них ответить за четыре дня… Конечно, потом мяч опять на нашей стороне, и тут в игру вступает Европейский парламент. Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам ответы очень быстро, то временные рамки будут тоже более сужеными, чем в других ситуациях», – сказала президент Европарламента.

Метсола обратила внимание на тот факт, что статус кандидата дает стране доступ ко многим программам Евросоюза.

«Мне известно, как это быть страной кандидатом, когда моя страна была кандидатом (Мальта стала членом ЕС в 2004 году, официальные переговоры о присоединении были начаты в 2000 году) на присоединение к Европейскому Союзу. Быть кандидатом – это огромный объем помощи, который страна может получить в плане инфраструктуры, сплоченности, образовательных программ, доступу ко всем другим программам ЕС и т.д. И это начнется немедленно, что также пошлет сигнал Украине, что мы серьезны», – сказала она.

По словам Метсолы, она «никогда не забудет, как храбр и мужествен украинский народ».

«Если мы будем хоть немного на них похожи в нашей работе, то тогда мы были бы на шаг впереди в том, чтобы принести мир и свободу такому великому народу», – добавила президент Европарламента.

Напомним, на прошлой неделе Метсола посетила Киев. Она пообещала, что Украину признают кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро.

Как известно, президент Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении в ЕС на пятый день после начала российского вторжения. Он попросил блок разрешить Украине немедленно обрести членство в соответствии со специальной процедурой. В тот же день ЕС официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины.

10 марта лидеры ЕС утвердили выводы, в которых заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, при этом не упомянули о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС.