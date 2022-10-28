США анонсировали полное обновление ядерной триады

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Россия представляет «острую угрозу» для США, которая включает в том числе «ядерные угрозы» для американской территории и территории союзников. Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности, которую опубликовал Пентагон, сообщает moscowtimes.ru.

Россия «пренебрегает независимостью» стран-соседей, а ее правительство стремится использовать силу, чтобы добиться изменения границ и заново установить «имперскую сферу влияния», говорится в документе.

«Обширный перечень примеров территориальной агрессии [России] включает развязывание жестокой и ничем не спровоцированной войны против Украины. И хотя политические военные действия [российского] руководства, направленные на раскол НАТО, привели к тяжелым последствиям, цель сохраняется», — пишет Пентагон.

Россия, согласно стратегии, «представляет серьезные и непрекращающиеся риски в ключевых сферах». Среди них — «ядерные угрозы» в отношении США, а также их союзников и партнеров; кибер- и информационные операции, угрозы в космосе, а также угрозы в части химического и биологического оружия, перечисляет Пентагон. Также в списке — подводные боевые действия и обширные «теневые кампании», направленные, в частности, против демократических государств.

«В отличие от Китая, Россия не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам на долгом временном отрезке. Однако российская агрессия представляет непосредственную и острую угрозу», — пояснил на брифинге, представляя стратегию, министр обороны США Ллойд Остин.

Пентагон, продолжил он, будет «мощно сдерживать» российские агрессивные устремления, направленные против интересов США и союзников.

Ответом на ядерные угрозы, которые озвучивает российское руководство вплоть до президента Владимира Путина, будет обновление американской ядерной триады, следует из приложения к стратегии по позиционированию стратегических сил США.

В ближайшее десятилетие, говорится в документе, Пентагон намерен провести «полномасштабную модернизацию» всех компонентовсил ядерного сдерживания. На смену баллистическим межконтинентальным ракетам Minuteman III, стоящим на вооружении с начала 1970-х, придут новые ракеты Sentinel, которые разрабатывает корпорация Northrop Grunman.

Атомные подлодки класса Ohio, вооруженные 14 баллистическими ракетами каждая, которые строились с конца 1970-х до середины 1990-х, будут заменены на корабли класса Columbia, первый из которых был заложен в октябре 2020 года и, как ожидается, войдет в состав флота в начале 2030-х.

На смену стратегическим бомбардировщикам B-2A Spirit придет B-21 Raider, который будет построен по технологии Stealth и, как ожидается, встанет на вооружение в 2026-2027 гг.