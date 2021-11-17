США анонсировали санкции против Беларуси

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В США готовят новые санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим новые санкции. Мы продолжим привлекать к ответственности режим Александра Лукашенко за продолжающиеся атаки на демократию, нарушения прав человека и международные норма», — сказал Прайс.

Он добавил, что США продолжат координировать действия с союзниками в Европе по вопросу дальнейших шагов в отношении белорусских властей.

Напомним, что ранее ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси. Новый пакет санкций Евросоюза связан с миграционным кризисом, организованным властями Беларуси.