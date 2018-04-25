США больше не считают Россию главным соперником

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В Белом доме больше не считают Россию своим основным соперником. Это место теперь занимает Китай, сообщает Financial Times.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа признает Китай главной угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции военного потенциала.

Таким образом Белый дом отказался считать Москву сильнейшим соперником несмотря на то, что именно Россия «бросила прямой вызов западноориентированному мировому порядку» аннексией Крыма в 2014 году.

В Вашингтоне считают, что действия китайского руководства сопровождаются «все более воинственным тоном». Также отмечается, что после введения против России санкций из-за аннексии Крыма взаимодействие Москвы с Пекином заметно усилилось.

Некоторые американские политики считают, что Россия сможет объединиться с США для противостояния Китаю. По их мнению, отношения Москвы и Пекина не так прочны, как кажется на первый взгляд. Об этом, в частности, говорили госсекретарь США Майк Помпео и его заместитель Стивен Бигун. По мнению Бигуна, обе страны связывает взаимная решимость бросить вызов США.

В последнее время отношения между США и Китаем ухудшаются из-за целого ряда причин. В частности, на прошлой неделе Госдеп анонсировал введение визовых санкций против чиновников Китая, поскольку Пекин ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибет. Позже вводились американские санкции за события в Гонконге. В свою очередь Китай ввел санкции против американских чиновников.

А на минувшей неделе США закрыли генконсульство Китая в Хьюстоне, на что Китай закрыл американское генконсульство в Чэнду.