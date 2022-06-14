США будут ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

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Украина будет ежемесячно получать от властей США финансовую помощь в размере около $1,5 млрд в месяц на поддержание работы правительства. Об этом сказал первый заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 14 июня.

«Мы уже выделили $1 млрд на эти цели через различные механизмы, мы намерены направлять еще около $1,5 млрд ежемесячно в течение 4-5 месяцев», – заявил Хоган на семинаре в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона.