США будут ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

Украина будет ежемесячно получать от властей США финансовую помощь в размере около $1,5 млрд в месяц на поддержание работы правительства. Об этом сказал первый заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 14 июня.
«Мы уже выделили $1 млрд на эти цели через различные механизмы, мы намерены направлять еще около $1,5 млрд ежемесячно в течение 4-5 месяцев», – заявил Хоган на семинаре в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона.
Чиновник отметил, что прямая поддержка украинских властей является «одним из приоритетов» администрации президента Джо Байдена.
Дерек Хоган добавил, что США должны учитывать «среднесрочную и долгосрочную перспективы», а сейчас усилия Вашингтона должны быть направлены на обеспечение работы правительства Украины.
Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Киеву выделено 7,5 млрд долларов финансовой поддержки.
А в Пентагоне заявили, что США готовы годами вооружать Украину. При этом Вашингтон решает два вопроса: какое вооружение передать Киеву и какая подготовка понадобится украинским военным.korrespondent.net