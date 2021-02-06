США будут следить за достройкой Северного потока-2

Фото gazprom.ru

Власти США намерены следить за реализацией проекта Северный поток — 2, а принимать решение о санкциях будут по необходимости. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция брифинга велась на YouTube-канале ведомства.



«Мы будет отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода, и, если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций», — сказал Прайс.

Он отметил, что в этом случае санкции — «лишь один из многих важных инструментов».



«Мы будем теснее работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы укрепить энергетическую безопасность Европы», — заключил представитель Госдепа США.

Прайс также вновь повторил высказывавшееся ранее американскими властями мнение о том, что Северный поток — 2 представляет собой «плохую сделку» для Европы.