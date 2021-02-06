США будут следить за достройкой Северного потока-2

Власти США намерены следить за реализацией проекта Северный поток — 2, а принимать решение о санкциях будут по необходимости. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция брифинга велась на YouTube-канале ведомства.
«Мы будет отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода, и, если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций», — сказал Прайс.
Он отметил, что в этом случае санкции — «лишь один из многих важных инструментов».
«Мы будем теснее работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы укрепить энергетическую безопасность Европы», — заключил представитель Госдепа США.
Прайс также вновь повторил высказывавшееся ранее американскими властями мнение о том, что Северный поток — 2 представляет собой «плохую сделку» для Европы.
Против проекта активно выступают США, которые ввели санкции не только против компаний, непосредственно участвующих в строительстве, но и против компаний, предоставляющих проекту страховые и сертификационные услуги.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсуждали вопрос СП-2. Утверждается, что Вашингтон готов начать переговоры об отказе от санкций против газопровода, если Берлин представит предложения, которые устранят опасения Штатов.
При этом Белом доме ранее сообщали, что Байден считает Северный поток-2 «плохой сделкой» для стран Европы.korrespondent.net