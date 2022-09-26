США дополнительно выделят Украине $457 млн

Власти США предоставят Украине дополнительно $457,5 млн на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter в понедельник, 26 сентября.
«Соединенные Штаты предоставят дополнительно $457,5 млн на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения, чтобы спасти жизни и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине», – написал Блинкен.
Напомним, на прошлой неделе Совет ЕС утвердил выделение Украине €5 млрд. Второй транш макрофинансовой помощи Евросоюза Украина может получить в течение месяца, а до конца года – еще один.korrespondent.net