США доставили снаряды в Европу для отправки в Украину — CNN

Боеприпасы для американских гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину. Об этом в среду, 20 апреля, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

Утверждается, что гаубичные снаряды начали поступать еще вчера, а «сегодня и в ближайшие дни их будет еще больше». В последний пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов, включено в общей сложности 40 тысяч снарядов.

По словам чиновника Пентагона, уже началось обучение украинских военных обращению с гаубицей Howitzer. Он уточнил, что обучение около 50 человек проходит в стране за пределами Украины, но не сказал, в какой именно.

«Это небольшое количество украинцев, чуть больше 50. Они будут обучены обращению с гаубицами, а потом смогут вернуться в Украину и тренировать своих коллег», – сказал представитель Пентагона.

По его словам, за последние 24 часа в Европу прибыло четыре авиарейса с военной помощью.

Ранее в среду стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов. В него войдет еще больше гаубиц и снарядов.