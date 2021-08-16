США экстренно отправляют военных в Кабул

Пентагон санкционировал отправку еще тысячи американских военных для помощи в эвакуации из Кабула граждан США и афганцев, работавших на Штаты. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 16 августа.

Теперь американское присутствие в Афганистане увеличится почти до 6 тысяч.

Согласно заявлению Пентагона, США в течение следующих 48 часов «увеличат наше присутствие в сфере безопасности до почти 6000 военнослужащих, при этом миссия будет сосредоточена исключительно на содействии этим усилиям и берет на себя управление воздушным движением».