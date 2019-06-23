США эвакуируют из Ирака 400 работников оборонных подрядчиков

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Власти США объявили о подготовке к эвакуации из Ирака работающих на базах армии США работников оборонных подрядчиков «в связи с угрозой их безопасности».

В общей сложности в два этапа планируется вывезти из Ирака около 400 специалистов корпорации Lockheed Martin и других оборонных компаний.

Между тем, посольство США в Израиле предупредило граждан США в Палестинской автономии о возможных антиамериканских протестах, связанных с проведением в Бахрейне экономической конференции и представлением первой части плана мирного урегулирования.