США готовы дать убежище для бегущих от войны россиян

Сообщается также, что решение вызвано угрозами применения Россией ядерного оружия в войне с Украиной, а также проводимыми на территории непризнанных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Харьковской и Запорожской областей Украины референдумов о присоединении к Российской Федерации.