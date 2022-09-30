США готовы дать убежище для бегущих от войны россиян

Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, Соединённые Штаты Америки готовы принять россиян, скрывающихся от мобилизации, инициированной президентом России Владимиром Путиным.
«Мы считаем, что несмотря на национальность, граждане России могут рассчитывать на положительное решение о признании их беженцами и на убежище в США. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.« — говорится в сообщении Белого Дома.
Сообщается также, что решение вызвано угрозами применения Россией ядерного оружия в войне с Украиной, а также проводимыми на территории непризнанных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Харьковской и Запорожской областей Украины референдумов о присоединении к Российской Федерации.korrespondent.net