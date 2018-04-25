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США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с главой государства Александром Лукашенко , сообщает БЕЛТА.

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», — сказал он.

Госсекретарь также отметил успешное сотрудничество между странами в сфере безопасности, которое, по его словам, в ближайшее время должно еще более расшириться.

Помпео также заявил, что США и Беларусь приближаются к отмене санкций. «Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели», — сказал госсекретарь.