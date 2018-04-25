США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с главой государства Александром Лукашенко , сообщает БЕЛТА.
«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», — сказал он.
Госсекретарь также отметил успешное сотрудничество между странами в сфере безопасности, которое, по его словам, в ближайшее время должно еще более расшириться.
Помпео также заявил, что США и Беларусь приближаются к отмене санкций. «Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели», — сказал госсекретарь.
В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск рассчитывает на дальнейшую поступательную нормализацию отношений с США.
«Мы придаем данному визиту абсолютно важное значение. Последний визит госсекретаря США в Беларусь проходил 26 лет назад. Нынешний визит является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия. Визит, как мы полагаем, призван придать значимый импульс процессу поступательной нормализации наших двусторонних отношений», — заявил министр.
Он подчеркнул, что встреча с Лукашенко прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания.
«Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на международной арене», — заявил Макей.
По его словам, в частности, Беларусь заинтересована в более активном приходе в страну американского бизнеса и по ряду других направлений.
Напомним, в конце 2019 года Беларусь не смогла договориться с Россией о поставках нефти. Тогда отмечалось, что Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники для обеспечения импорта нефти в страну.
А с 1 января Россия прекратила подачу нефти в Беларусь на три дня, но соглашение так и не было достигнуто.
Позже Лукашенко сообщил, что власти Беларуси ведут переговоры о закупках нефти по мировым ценам в том числе с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
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