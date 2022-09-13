США готовы объявить о новом пакете военной помощи Украине — СМИ

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Соединенные Штаты Америки на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 600 млн долларов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на комментарий помощника конгрессмена, который знаком с этой информацией.

Источник отметил, что на этой неделе объявят еще один пакет военной помощи для Украины на 600 миллионов долларов, аналогичный предыдущему.