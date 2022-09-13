США готовы объявить о новом пакете военной помощи Украине — СМИ

Соединенные Штаты Америки на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 600 млн долларов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на комментарий помощника конгрессмена, который знаком с этой информацией.
Источник отметил, что на этой неделе объявят еще один пакет военной помощи для Украины на 600 миллионов долларов, аналогичный предыдущему.
Кроме того, Пентагон недавно уведомил Конгресс о том, что в сентябре он воспользуется полномочиями по распоряжению средствами в размере 1,3 миллиарда долларов.
Напомним, накануне с неанонсированным визитом в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который сообщил о новой военной помощи Украине на 675 млн долларов.
В целом США потратили 26,6 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Американское правительство теперь хочет проанализировать, как были потрачены эти средства.korrespondent.net