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США готовы помочь энергетике Украины

Фото president.gov.ua

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон готов помочь Украине достичь полного потенциала в сфере энергетики. Об этом он написал в Facebook

Перри отметил, что 1 сентября сопровождал вице-президента Майка Пенса на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.  «Для Украины энергетическая безопасность − это национальная безопасность», − указал министр. 

Он считает подписание США, Польшей и Украиной меморандума о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики «необычайной победой». «Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины окончился победой для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трех стран», − подчеркнул Перри. Также он назвал продуктивной встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новоназначенным министром энергетики Украины Алексеем Оржелем.

«США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки», − заявил по итогам беседы американский министр.

Напомним, 31 августа Украина, Польша и Соединенные Штаты подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики

Одной из тем документа стало налаживание поставок американского газа в Украину через Польшу. Представитель Польши по вопросам энергетики Петр Наимский заявил, что Варшава сможет нарастить поставки американского газа в Украину до шести миллиардов кубометров уже с 2021 года.

korrespondent.net

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