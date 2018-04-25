США готовят новые санкции против Северного потока-2

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Санкции могут принять уже в ближайшие пару месяцев, они могут затронуть европейских инвесторов, узнали немецкие СМИ.

США планируют ввести новые санкции против Северного потока-2, если Россия попробует его достроить. Об этом пишет во вторник, 4 февраля, газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники.

«Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат готовы принять новый санкционный закон», — отметил источник.

Отмечается, что новые санкции могут затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу.

В дипломатических кругах не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте.