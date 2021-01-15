США готовят новые санкции против Севпотока-2 — СМИ

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Администрация действующего президента Дональда Трампа готовит последний санкционный пакет против газопровода Северный поток-2. В связи с этим Госдепартамент США предупредил европейские компании, которые причастны к строительству газопровода, о соответствующем риске. Об этом в среду, 13 января, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

«Мы стараемся проинформировать компании о рисках и убедить их отказаться от этого дела, пока не стало слишком поздно», – на условиях анонимности сказал источник агентства в правительстве США.

По его словам, к четвергу или пятнице Госдеп опубликует отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу от России до Германии. В документе могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта.