США готовятся официально выйти из Парижского соглашения

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Администрация США готовится к официальному выходу из Парижского соглашения по климату, о чем президент Дональд Трамп объявлял еще в июне 2017 года. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times, сославшись на источники.

Согласно правилам, 4 ноября — самый ранний срок, когда администрация Трампа сможет направить в ООН письменное уведомление о выходе из соглашения, сообщает ТАСС.

В то же время представитель Госдепартамента, по данным The New York Times, «отказался сообщить, подготовлено ли официальное уведомление ООН о начале процесса, который займет год, и по итогам которого США смогут официально выйти из числа участников глобальных усилий по ограничению масштабов потепления климата».

Газета в этой связи напомнила, что согласно правилам, предусмотренным в Парижском соглашении по климату, 4 ноября — самый ранний срок, когда администрация Трампа сможет направить в ООН письменное уведомление о выходе из соглашения.

В июне 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату.

Это соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. Участники Парижского соглашения условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Ученые полагают, что более значительный рост может привести к необратимым последствиям для экологии.