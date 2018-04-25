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США и Британия начали крупные торговые переговоры

Фото pixabay.com

США и покинувшая Евросоюз Великобритания начали торговые переговоры в то время, когда обе борющиеся с последствиями пандемии страны стараются усилить внутренние цепочки поставок. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает Reuters.

Эти переговоры станут первыми крупными новыми торговыми переговорами Вашингтона в 2020 году и пройдут одновременно с разработкой Лондоном торговых отношений с ЕС, крайний срок для чего заканчивается в конце года.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер почти не говорил публично о торговых переговорах с Британией с тех пор, как больше года назад опубликовал широкий набор целей, которые требовали полного доступа американских сельскохозяйственных продуктов и снижение пошлин на американские промышленные товары.

Как ожидается, сельское хозяйство будет одним из самых острых вопросов на переговорах, учитывая сильную британскую оппозицию американским генетически модифицированным культурам и антибактериальным препаратам для домашней птицы. Премьер-министр Борис Джонсон пообещал вести «жесткий торг», а министр международной торговли Британии Лиз Трасс заявила, что Британия не будет снижать свои стандарты безопасности пищевых продуктов.

Торговая палата США в понедельник призвал двух исторических союзников отменить все пошлины, заявив, что это повысит долгосрочные перспективы для обеих стран в то время, когда их экономика сильно пострадала от мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

Торговля товарами между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством в 2018 году оценивалась в 127,1 миллиарда долларов, причем обе стороны примерно находились в равновесии, в то время как торговля услугами превысила 134,8 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что ЕС и Британия начали обсуждать торговое соглашение после Brexit.

korrespondent.net

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