Большинство американских и британских военнослужащих уже покинули территорию Афганистана. В стране еще остается примерно 600 военных США, пишет Politico со ссылкой на свои источники.
«Вывод сил в сущности завершился. Все закончилось», — сказал изданию один из источников.
Также известно, что несколько сотен американских военнослужащих остаются Афганистане. Одна часть находится в Кабуле для охраны посольства США. Другие военные будут размещены в столичном международном аэропорту имени Хамида Карзая. Эти силы останутся в Афганистане, пока вывод контингента официально не завершится.
Добавим, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате общин парламента заявил, что большая часть британских военных покинула Афганистан, сообащет The Guardian.
«Все британские военные, кто нес службу в рамках миссии НАТО в Афганистане, возвращаются домой», — подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что Соединенное Королевство продолжит и дальше поддерживать Афганистан, в том числе против террористических угроз.
Тем временем талибы заявили о захвате 169 районов в Афганистане. Талибы также утверждают, что они установили контроль над 85% территории страны.
Афганские военные отступают в Таджикистан под натиском талибов. С учетом тех, кто перешел границу ранее, число военных Афганистана на территории Таджикистана увеличилось почти до 1,5 тысячи человек.korrespondent.net
“США и Британия вывели большинство своих военных из Афганистана”
Ну все как всегда, разворошили гнездо и бросили не доведя дело до конца . А может это очередной шаг только теперь чтобы побольше бандитов было у границы России. Россия столетиями пыталась как то налаживать отношения с южными соседями, но США возомнили себя Богом и решили , что сами решат кому и как жить, а бумерангом все пошло по Европе , как союзнику США .