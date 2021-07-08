США и Британия вывели большинство своих военных из Афганистана

Также известно, что несколько сотен американских военнослужащих остаются Афганистане. Одна часть находится в Кабуле для охраны посольства США. Другие военные будут размещены в столичном международном аэропорту имени Хамида Карзая. Эти силы останутся в Афганистане, пока вывод контингента официально не завершится.

Добавим, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате общин парламента заявил, что большая часть британских военных покинула Афганистан, сообащет The Guardian.

«Все британские военные, кто нес службу в рамках миссии НАТО в Афганистане, возвращаются домой», — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что Соединенное Королевство продолжит и дальше поддерживать Афганистан, в том числе против террористических угроз.

Тем временем талибы заявили о захвате 169 районов в Афганистане. Талибы также утверждают, что они установили контроль над 85% территории страны.

Афганские военные отступают в Таджикистан под натиском талибов. С учетом тех, кто перешел границу ранее, число военных Афганистана на территории Таджикистана увеличилось почти до 1,5 тысячи человек.