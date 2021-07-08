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США и Британия вывели большинство своих военных из Афганистана

Photo by 7th Army Training Command on Foter.com

Большинство американских и британских военнослужащих уже покинули территорию Афганистана. В стране еще остается примерно 600 военных США, пишет Politico со ссылкой на свои источники.

«Вывод сил в сущности завершился. Все закончилось», — сказал изданию один из источников.

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Также известно, что несколько сотен американских военнослужащих остаются Афганистане. Одна часть находится в Кабуле для охраны посольства США. Другие военные будут размещены в столичном международном аэропорту имени Хамида Карзая. Эти силы останутся в Афганистане, пока вывод контингента официально не завершится.

Добавим, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате общин парламента заявил, что большая часть британских военных покинула Афганистан, сообащет The Guardian.

«Все британские военные, кто нес службу в рамках миссии НАТО в Афганистане, возвращаются домой», — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что Соединенное Королевство продолжит и дальше поддерживать Афганистан, в том числе против террористических угроз.

Тем временем талибы заявили о захвате 169 районов в Афганистане. Талибы также утверждают, что они установили контроль над 85% территории страны.

Афганские военные отступают в Таджикистан под натиском талибов. С учетом тех, кто перешел границу ранее, число военных Афганистана на территории Таджикистана увеличилось почти до 1,5 тысячи человек.

korrespondent.net

США и Британия вывели большинство своих военных из Афганистана

  1. Иван :

    Ну все как всегда, разворошили гнездо и бросили не доведя дело до конца . А может это очередной шаг только теперь чтобы побольше бандитов было у границы России. Россия столетиями пыталась как то налаживать отношения с южными соседями, но США возомнили себя Богом и решили , что сами решат кому и как жить, а бумерангом все пошло по Европе , как союзнику США .

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