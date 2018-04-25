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США и Германия заверили, что обязательства по безопасности Литвы не меняются

Nuotrauka kam.lt

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис говорит, что получил заверения США и Германии, что кризис из-за коронавируса не меняет их обязательства по безопасности Литвы, однако подчёркивает, что Литва тоже должна последовательно поддерживать боевую подготовку своей армии.

По словам Р. Кароблиса, посол США в Литве Роберт Гилкрист и представители Пентагона во время бесед с ним сообщили, что планы США по военному присутствию и инвестиционным проектам остаются без изменений.

Как сказал министр, размещённый осенью прошлого года на полгода военный батальон США покинет Литву, как и планировалось, нынешней весной или чуть позже из-за введённых ограничений передвижения.

«Поддержка остаётся без изменений. Батальон США, находящийся в Пабраде, в соответствии с нынешними планами, должен когда-то отбыть из Литвы, но это никак не связано с пандемией — напротив, из-за пандемии планы могут быть немного сдвинуты в связи с ограничениями передвижения», — сказал министр BNS.

«Мы говорили с послом о преемственности всех проектов — и инвестиционных проектов, и закупок, и их присутствия в другом месте. Ничего не меняется, всё, как и было запланировано, остаётся в силе. Такие же сигналы мы получаем из Пентагона», — сказал Р. Кароблис.

Nuotrauka kam.lt

Р. Кароблис также сказал, что недавно обсудил военное сотрудничество с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Германия осуществляет командование размещённым в Литве международным батальоном НАТО. В нём в марте более чем у 20 военнослужащих был установлен коронавирус.

По словам Р. Кароблиса, ситуация в батальоне полностью взята под контроль, и это может стать хорошим примером в контексте пандемии.

«В беседе с германским министром мы с удовлетворением говорили о сотрудничестве, включая обуздание очага (коронавируса — ред.) в боевой группе батальона. Сейчас очаг в батальоне полностью погашен. Это может быть примером того, как можно справляться с пандемией и конкретными очагами», — сказал BNS министр.

По словам министра, литовская армия готова продолжать и наращивать предоставление помощи гражданским ведомствам в борьбе с кризисом из-за коронавируса.

Сейчас специалистам-медикам и сотрудникам системы внутренних дел помогают преимущественно добровольцы ополчения и военная полиция. Как сказал министр, в случае необходимости можно привлечь и военных из регулярных частей или даже призывников, однако Силы быстрого реагирования задействовать нельзя, чтобы обеспечивать их надлежащую готовность.  

Р. Кароблис подчеркнул, что Литва должна сохранить должное финансирование обороны на уровне не менее 2% валового внутреннего продукта (ВВП), выделять из бюджета как минимум 20% средств на модернизацию, как предусмотрено в рекомендациях НАТО.

«Месседж генерального секретаря НАТО и секретаря обороны США ясен — угрозы не меняются, нам следует поддерживать мощности и выполнять обязательства по финансированию», — сказал министр.

По его словам, в последнее время дополнительный риск для безопасности Литвы вызывают участившиеся информационные и кибернетические атаки.

Ранее на этой неделе министр обороны Р. Кароблис получил фальшивое электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о якобы принятом решении вывести из Литвы войска НАТО. Аналогичное сообщение получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире  НАТО в Брюсселе.

По данным Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы, последовательные попытки использовать кризис из-за пандемии для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев. Распространялись ложные новости о дислоцированном в Литве военном США, который якобы заразился коронавирусом, или о намерениях Минобороны не отменять международные военные учения.

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