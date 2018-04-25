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США и Китай договорились о снижении пошлин

Photo by futureatlas.com on Foter.com / CC BY

США и Китай договорились поэтапно снижать пошлины на товары, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Как пишет The Wall Street Journal, первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний.

Ранее США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

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Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако саммит не состоялся из-за протестов в Чили.

Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к «значительной первой фазе» сделки по урегулированию споров в торговле.

Представитель КНР отметил, что США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение.

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Наконец то договорились.

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2019-11-07 16:46
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