США и Китай договорились о снижении пошлин

США и Китай договорились поэтапно снижать пошлины на товары, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Как пишет The Wall Street Journal, первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний.

Ранее США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.