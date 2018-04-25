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США и Китай договорились возобновить торговые переговоры

Фото facebook/The White House

США и Китай очень скоро возобновят торговые переговоры по поводу снижения торговых пошлин. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает издание BBC.

«Китай звонил вчера вечером… сказал, давайте вернемся к столу. Так что мы вернемся к столу», — сказал он.

В пятницу, 23 августа, Трамп резко повысил тарифы на миллиарды долларов китайского импорта в ответ на новые пошлины из Пекина. Китай пока не комментирует, но ранее призывал к «спокойствию» для разрешения спора.

На выходных Трамп разослал противоречивые сообщения, в которых выразил сожаление по поводу последних тарифов только для того, чтобы Белый дом отозвал свои комментарии в воскресенье, отмечает издание.

Однако на саммите G7 в Биаррице в понедельник, 26 августа, он сказал, что китайские чиновники сделали два «очень, очень хороших звонка» в воскресенье вечером и что Пекин хотел «заключить сделку».

Предполагая, что его давление вернуло китайцев за стол переговоров, он добавил: «Они чувствуют себя очень болезненно, но понимают, что это правильно».

«Мы собираемся начать переговоры в ближайшее время … но я думаю, что мы заключим сделку», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что жалеет о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая только на 5%.

korrespondent.net

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