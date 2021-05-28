США и Китай возобновили торговые переговоры

США дали аналогичную оценку переговорам с Пекином, отметив «откровенный разговор между сторонами».

Подчеркивается, что такой выбор слов в дипломатическом языке, как правило, указывает на то, что во время дискуссий существовали определенные расхождения во мнениях между сторонами.

Как известно, торговый спор между Пекином и Вашингтоном продолжается уже три года. Последний контакт между участниками переговоров был в августе прошлого года, во времена администрации Дональда Трампа.

В январе прошлого года США и Китай достигли частичной договоренности относительно так называемой первой фазы торгового соглашения, которая поставила на паузу эскалацию в торговом споре между странами. Это соглашение должно было пересматриваться каждые шесть месяцев для контроля его выполнения.

Согласно данному соглашению, Китай обязался значительно увеличить импорт из США в рамках соглашения. Пекин также требует от США отменить «карательные» пошлины, введенные Трампом почти на весь импорт из Китая.