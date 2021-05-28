США и Китай возобновили торговые переговоры

Впервые за время президентства Джо Байдена торговый представитель США Кэтрин Тай провела переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ относительно торгового спора между двумя странами. Об этом сообщает сообщает dpa-international.
«Между соронами состоялся откровенный, прагматичный и конструктивный обмен мнениями», – заявило министерство торговли Китая.
США дали аналогичную оценку переговорам с Пекином, отметив «откровенный разговор между сторонами».
Подчеркивается, что такой выбор слов в дипломатическом языке, как правило, указывает на то, что во время дискуссий существовали определенные расхождения во мнениях между сторонами.
Как известно, торговый спор между Пекином и Вашингтоном продолжается уже три года. Последний контакт между участниками переговоров был в августе прошлого года, во времена администрации Дональда Трампа.
В январе прошлого года США и Китай достигли частичной договоренности относительно так называемой первой фазы торгового соглашения, которая поставила на паузу эскалацию в торговом споре между странами. Это соглашение должно было пересматриваться каждые шесть месяцев для контроля его выполнения.
Согласно данному соглашению, Китай обязался значительно увеличить импорт из США в рамках соглашения. Пекин также требует от США отменить «карательные» пошлины, введенные Трампом почти на весь импорт из Китая.korrespondent.net