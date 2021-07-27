США и Россия проведут переговоры по стратегической стабильности

Фото mid.ru

Делегации США и России на этой неделе встретятся в Женеве для проведения переговоров высокого уровня по вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

«Заместитель госсекретаря Венди Шерман отправится в Женеву, Швейцария, во главе американской делегации для участия в двустороннем диалоге со стратегической стабильности между США и Россией, который состоится 28 июля», – говорится в сообщении

Указано, что эта встреча пройдет в контексте договоренностей президентов США Джо Байдена и президента России Владимира Путина о диалоге между двумя странами с целью создания основы для будущих мероприятий по контролю над вооружениями и уменьшения рисков распространения.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча американского и российского лидеров, по итогам которой Байден и Путин дали отдельные пресс-конференции. Президенты США и РФ обсудили многие темы, в том числе, контроль над вооружениями, безопасность в Европе, а также украинский вопрос.