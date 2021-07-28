США и Россия проводят закрытые переговоры в Женеве

В Женеве стартовали переговоры между США и Россией по стратегической стабильности. Они проходят за закрытыми дверями и являются развитием договоренностей, достигнутых на встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Le Figaro в среду, 28 июля.

Указано, что делегацию РФ возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Со стороны США в переговорах принимает участие замгоссекретаря Венди Шерман.

Ожидается, что встреча займет большую часть дня. Представителей средств массовой информации в зал к дипломатам не допустили.

Переговоры посвящены острым вопросам, связанным с контролем над вооружениями. По данным издания, ни Россия, ни США не ждут впечатляющих результатов от этой встречи.

«Посредством этого диалога мы стремимся заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков распространения», – говорилось накануне в заявлении Госдепартамента.

По мнению Сергея Рябкова, речь идет о том, насколько американцы «серьезны в своем стремлении наладить целенаправленный и энергичный диалог о стратегической стабильности». При этом дипломат накануне предупредил: «Я бы не ставил планку ожиданий слишком высоко».