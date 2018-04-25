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США и Великобритания обвинили ГРУ в масштабной кибератаке на правительственные сайты Грузии

Фото из открытых источников

Правительство Великобритании считает, что российские разведслужбы несут ответственность за совершенные в октябре 2019 года кибератаки на грузинские правительственные сайты. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства. Аналогичное заявление сделали и в США.

«По оценкам британского Национального центра кибербезопасности (NCSC), 28 октября 2019 года ГРУ с крайне высокой степенью вероятности организовала серию масштабных и деструктивных кибератак. Они были направлены против грузинских компаний, предоставляющих услуги веб-хостинга, и привели к взлому ряда сайтов, включая сайты грузинского правительства, судов, НКО, предприятий и СМИ, а также сбоям в работе нескольких национальных вещателей», — утверждается в документе. В NCSC считают, что российские разведслужбы причастны к кибератакам с вероятностью, превышающей 95%.

Британский МИД называет данные хакерские атаки частью «кампании по дестабилизации» обстановки в Грузии. Лондон считает действия хакеров попыткой «подорвать суверенитет Грузии и посеять раздор», а также заявляет о сохранении «непоколебимой поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии».

«Безрассудная и дерзкая кампания ГРУ по осуществлению кибератак против суверенной и независимой Грузии является совершенно неприемлемой, — отметил глава британского МИД Доминик Рааб, слова которого приводит ведомство. — У российского правительства есть ясный выбор: продолжать придерживаться агрессивной модели поведения в отношении других стран либо стать ответственным партнером, уважающим международное право. Соединенное Королевство продолжит разоблачать тех, кто совершает безрассудные кибератаки, и вместе с нашими союзниками противостоять угрожающей деятельности ГРУ».

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Ранее правительство Великобритании также возложило на ГРУ (старое название Главного управления Генштаба ВС РФ) ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года.

Госсекретарь США Майкл Помпео осудил кибератаку и призвал Россию «прекратить подобное поведение в Грузии и других местах». В заявлении госсекретаря прямо названо подразделение, ответственное, как утверждается, за кибератаку — войсковая часть 74455. В заявлении Помпео эта часть названа «Главным центром специальных технологий» ГРУ. Она же фигурировала в обвинениях, связанных со взломом компьютеров Демократической партии и вмешательством в американские выборы.

20 февраля официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октября 2019 года. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Грузии.

Нидерланды и Польша также осудили РФ

Нидерланды и Польша тоже считают Россию ответственной за кибератаки в Грузии. «Нидерланды разделяют оценку Грузии и международных партнеров, что эта незаконная масштабная и деструктивная кибератака была осуществлена ГРУ, российской службой внешней разведки», — говорится в заявлении главы МИД Нидерландов Стефа Блока.

Польша, в свою очередь, обещала Грузии поддержку в сопротивлении враждебным кибератакам. «Правительство Польши с обеспокоенностью получило информацию о масштабной кибератаке на Грузию, которая произошла 28 октября 2019 года, — указано в заявлении МИД республики. — Мы присоединяемся к позиции Грузии, США, Великобритании и ряда стран ЕС в отношении возложения ответственности за кибератаку на разведывательные службы Российской Федерации».

Как считает польская сторона, эти действия РФ «должны раскрываться и решительно осуждаться». «Вместе с другими членами международного сообщества Польша будет стремиться к укреплению стандартов ответственного поведения стран в киберпространстве», — подчеркнул МИД республики.

«Польша неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также ее стремление к членству в ЕС и НАТО. Вместе с партнерами по ЕС и НАТО мы готовы оказать дальнейшую поддержку грузинским властям в усилении сопротивления враждебным кибернетическим и гибридным действиям», — заключили в польском ведомстве.

NEWSru.com

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