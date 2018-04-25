США и Великобритания обвинили ГРУ в масштабной кибератаке на правительственные сайты Грузии

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Правительство Великобритании считает, что российские разведслужбы несут ответственность за совершенные в октябре 2019 года кибератаки на грузинские правительственные сайты. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства. Аналогичное заявление сделали и в США.

«По оценкам британского Национального центра кибербезопасности (NCSC), 28 октября 2019 года ГРУ с крайне высокой степенью вероятности организовала серию масштабных и деструктивных кибератак. Они были направлены против грузинских компаний, предоставляющих услуги веб-хостинга, и привели к взлому ряда сайтов, включая сайты грузинского правительства, судов, НКО, предприятий и СМИ, а также сбоям в работе нескольких национальных вещателей», — утверждается в документе. В NCSC считают, что российские разведслужбы причастны к кибератакам с вероятностью, превышающей 95%.

Британский МИД называет данные хакерские атаки частью «кампании по дестабилизации» обстановки в Грузии. Лондон считает действия хакеров попыткой «подорвать суверенитет Грузии и посеять раздор», а также заявляет о сохранении «непоколебимой поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии».

«Безрассудная и дерзкая кампания ГРУ по осуществлению кибератак против суверенной и независимой Грузии является совершенно неприемлемой, — отметил глава британского МИД Доминик Рааб, слова которого приводит ведомство. — У российского правительства есть ясный выбор: продолжать придерживаться агрессивной модели поведения в отношении других стран либо стать ответственным партнером, уважающим международное право. Соединенное Королевство продолжит разоблачать тех, кто совершает безрассудные кибератаки, и вместе с нашими союзниками противостоять угрожающей деятельности ГРУ».