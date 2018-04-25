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США и Южная Корея могут снова отменить совместные учения

Фото BFL/Тадаса Умараса

Вашингтон и Сеул могут вновь отложить совместные учения, сообщает агентство Ренхап, со ссылкой на информированные источники.  

По их словам, таким образом командование намерено поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. 

Речь идет о маневрах военно-воздушных сил Vigilant ACE, которые проводятся каждый год в декабре. Вместо этого США и Южная Корея рассматривают возможность проведения собственных воздушных учений в декабре.

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В прошлом году учения были также отменены на фоне диалога с северокорейской стороной о денуклеаризации.

 Напомним, ранее Япония выступила против американских учений на Окинаве.

korrespondent.net
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