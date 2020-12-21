США изменили систему подсчета случаев заражения COVID-19 за сутки

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США скорректировали систему подсчета подтвержденных и потенциальных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки. Презентованные обновленные оценки передает ТАСС.

При расчетах теперь стали учитывать новые сведения, поступающие из штата Техас. Из-за этого общее количество случаев заражения выросло за последние сутки на 403 359 — до 17 391 270 с начала пандемии.

«18 декабря Техас начал предоставлять информацию о возможных случаях», — уточнили в ЦКПЗ. Ранее при вычислении общего количества учитывались только поступавшие из Техаса данные о подтвержденных случаях заражения. Власти штатов самостоятельно решают, какие именно сведения предоставлять ЦКПЗ. Информацию о потенциальных случаях распространяют не все штаты.

Предоставленные Техасом данные включают сведения о 171 505 новых возможных случаях заражения. Как отмечается на сайте ЦКПЗ, без этих новых сведений общий показатель увеличился бы на 231 854 за последние сутки.