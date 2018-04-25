США известили союзников, что изучают вариант выхода из Договора по открытому небу

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Власти США считают, что Договор по открытому небу (ДОН) представляет опасность для национальной безопасности.

Как сообщила в четверг со ссылкой на источники журнал Defence News, Вашингтон поделился с союзниками по НАТО своими опасениями, связанными с соглашением, дав понять, что всерьез рассматривает возможность выхода из него.

По данным издания, на состоявшейся в Брюсселе на прошлой неделе встрече делегация США из официальных лиц среднего ранга представила своим союзникам секретные разведданные. Они свидетельствуют о том, что Россия «злоупотребляет договором, определяя своей целью критически важную инфраструктуру США». При этом американская сторона обратилась к партнерам с просьбой привести сведения, которые могли бы развеять опасения США.

«Мы считаем, что договор представляет опасность для нашей национальной безопасности. Мы ничего от него не получаем. Наши союзники ничего от него не получают, и мы намерены выйти. <…> Европейцы это поняли», — заявил изданию представитель администрации США.

В качестве претензий к России указывается, что Москва ограничивает полеты вблизи своего эксклава (Калининградской области), а также над самопровозглашенными на грузинской территории республиками Южная Осетия и Абхазия. США на это ответили ограничениями полетов над частями Гавайев и Аляски.

У Вашингтона есть претензии и к союзникам по НАТО. Так, американцы выступили против инициативы Германии протестировать в 2020 году при полете над территорией США аппаратуру с новым инфракрасным датчиком. В Вашингтоне опасаются, что это даст Москве формальный повод использовать аналогичное оборудование при воздушной разведке.

В свою очередь источники в нескольких странах НАТО заявили Defence News, что на протяжении последнего месяца Вашингтон давал понять, что решение о дальнейшей судьбе ДОН, вероятнее всего, не будет принято до конца января. При этом, по информации журнала, в начале ноября США по дипломатическим каналам направили ряду государств альянса сообщения с просьбой обосновать необходимость сохранения договора.

Прийти к какому-либо соглашению участники встречи в Брюсселе так и не смогли, передает ТАСС. Несколько источников из числа государств — участников ДОН заявили Defence News, что считают желание Вашингтона услышать мнение европейских государств шансом убедить Белый дом не выходить из договора. Однако другие источники настроены более скептически. «Мы слышали, что в какой-то момент они уже приняли решение и подписали [документ] о выходе, так что сложно сказать, является ли это все показным или нет», — заявил один из европейских чиновников.

О том, что американская администрация изучает вариант выхода из ДОН, сообщил 7 октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел. Газета The Wall Street Journal 27 октября информировала, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором излагается намерение американской администрации выйти из ДОН. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное и консультации продолжаются.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.

В США также приводят две основные причины, по которым ДОН можно считать устаревшим: «российская агрессия» против Украины в 2014 году, вылившаяся в отторжение полуострова Крым и боевые действия в Донбассе, и распространение с 2002 года высококачественных спутниковых снимков.

Отметим, выход США из ДОН станет очередным ударом по системе безопасности и контроля над вооружениями, выстроенной после Холодной войны. В августе США и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года (ДРСМД). Теперь последним важным и еще действующим договором о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией остается СНВ-2 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), но срок его действия истекает уже в 2021 году.

За сохранение ДОН выступает, прежде всего, Швеция.