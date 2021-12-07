В США модернизируют ядерный арсенал — программа, запланированная на период с мая 2022 года по 2026 год призвана продлить срок эксплуатации оружия минимум на 20 лет. Об этом сообщает Национальное управление США по ядерной безопасности.

В рамках программы в боеголовках В61-12 будут заменены или отремонтированы компоненты, что позволит продлить срок их эксплуатации минимум на 20 лет.

В управлении заверили, что модернизация позволит сохранить безопасность, надежность и эффективность боеприпасов.