В США модернизируют ядерный арсенал — программа, запланированная на период с мая 2022 года по 2026 год призвана продлить срок эксплуатации оружия минимум на 20 лет. Об этом сообщает Национальное управление США по ядерной безопасности.
В рамках программы в боеголовках В61-12 будут заменены или отремонтированы компоненты, что позволит продлить срок их эксплуатации минимум на 20 лет.
В управлении заверили, что модернизация позволит сохранить безопасность, надежность и эффективность боеприпасов.
Отметим, что бомбы B61 стоят на вооружении США с 1968 года и сейчас остаются основным оружием стратегических ядерных сил страны.
Ранее сообщалось, что в мире началась новая гонка вооружений, а ядерная угроза достигла наивысшего уровня за 40 лет.korrespondent.net