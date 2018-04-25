США могут создать альтернативу ВОЗ

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что страна создаст свою альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса, сообщает Fox Business.

Журналист спросил Помпео о том, будет ли Белый дом создавать аналог ВОЗ. Госсекретарь ответил уклончиво, но не исключил такой возможности. По словам Помпео, в настоящее время администрация президента США обдумывает, «какие дальнейшие действия являются наилучшими». Он уточнил, что Дональд Трамп поставил четкую задачу: не допустить, чтобы «ВОЗ снова потерпела неудачу».

«Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

При этом Соединенные Штаты должны найти способ, который позволит стране оставаться лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения, заключил он.