США могут ввести пошлины на импорт товаров из европейских стран на $3,1 млрд

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Власти США могут ввести новые пошлины и повысить существующие тарифы на импорт товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3,1 млрд. Об этом говорится в заявлении офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, сообщает ТАСС.

Американские власти, в частности, рассматривают возможность введения новых пошлин на оливки, пиво, джин и грузовые автомобили. Также новые пошлины могут затронуть французские бренды Givenchy и Hermes, группу компаний Louis Vuitton Moet Hennessy.

США также хотят повысить существующие тарифы на некоторые категории товаров, в том числе самолеты, сыры и йогурты. В середине марта США уже увеличили пошлины на самолеты из Евросоюза с 10% до 15%.

Планы по введению новых пошлин связаны со спором между США и ЕС из-за субсидирования авиакомпаний Boeing и Airbus. Арбитраж Всемирной торговой организации в начале октября 2019 года разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС пошлины почти на $7,5 млрд в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

США продолжают переговоры с ЕС о заключении торгового соглашения. Белый дом уже пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили, если проект документа не будет его устраивать.