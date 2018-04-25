default image
Коронавирус признали пандемией

Подробнее...
default image
США начали вывод войск из Афганистана

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис намерен вывести "из тени" 600-700 млн евро

Подробнее...
default image
Турция созывает многосторонний саммит по беженцам

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы принял решение выделить помощь Греции

Подробнее...
default image
Швеция намеревается защитить свою экономику от короновируса

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса МИД рекомендует отказаться от поездок в Испанию, Францию и Германию

Подробнее...
default image
Польша ввела запрет на экспорт медикаментов

Подробнее...
default image
Президент Г. Науседа: 11 марта в Литве связано с единством

Подробнее...
default image
Литва отмечает 30-летие восстановления независимости

Подробнее...
default image
Да новых случая коронавируса в Литве привозные

Подробнее...
default image
Спикер сейма: мы не можем не гордиться прогрессом, достигнутым за 30 лет

Подробнее...
default image
Трамп не приедет в Москву на торжества по случаю 9 мая

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис и Г.Ландсбергис – за второй срок Д.Яунишкиса на посту главы ДГБ

Подробнее...
default image
Чехия отменяет занятия во всех школах и вузах. Запрещены массовые мероприятия

Подробнее...
default image
Канада выделит $1,5 млн на поддержку украинской полиции

Подробнее...
default image
Г.Науседа скептически оценивает возможность расследования ситуации с ДГБ в сейме

Подробнее...
default image
Папа Римский призвал священников не бояться коронавируса и идти к больным

Подробнее...
default image
Украинские авиалинии отменяют часть рейсов в Литву

Подробнее...
default image
Greenpeace заявила об огромном уровне радиации в Фукусиме

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

США начали вывод войск из Афганистана

Фото сайта www.facebook.com

США начали вывод войск из Афганистана в рамках достигнутого ранее соглашения с движением Талибан. Об этом заявил официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт, сообщает AFP.

«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением Талибан командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тысячи (военнослужащих) в течение 135 дней», − подчеркнул офицер.

 Он также отметил, что ВС США по-прежнему будут продолжать контртеррористические операции против Аль-Каиды и ИГ, а также оказывать поддержку силам безопасности Афганистана. 

Напомним, полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.

реклама

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600