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США начали вывод войск из Афганистана в рамках достигнутого ранее соглашения с движением Талибан. Об этом заявил официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт, сообщает AFP.

«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением Талибан командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тысячи (военнослужащих) в течение 135 дней», − подчеркнул офицер.

Он также отметил, что ВС США по-прежнему будут продолжать контртеррористические операции против Аль-Каиды и ИГ, а также оказывать поддержку силам безопасности Афганистана.

Напомним, полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.